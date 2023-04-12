Türkiye'den Bulgaristan'a gaz sevkiyatı başladı Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı.

AA

Türkiye, enerji sektöründe merkez haline gelme yolunda ilerliyor...

Rusya, ödeme sorunu nedeniyle Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını keserken Sofya yönetimi, gözlerini Türkiye’ye çevirdi.

Bu çerçevede ocak ayı başında, Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Bulgaristan ile Türkiye arasından imzalanan doğalgaz anlaşmasında ilk sevkiyat bugün başladı.

İlk sevkiyat yapıldı

Söz konusu sevkiyat, Türkiye'nin en büyük sıvılaştırmış doğalgaz (LNG) tesisi olan Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden yapıldı.

BOTAŞ'a ait Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nde düzenlenen törene, Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva katıldı.

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye ve Bulgaristan açısından oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi.

"Periyot halinde yüklemeler devam edecek"

Özcan, 9 Aralık 2022'de Türkiye ve Bulgaristan Cumhurbaşkanlarının görevlendirmesiyle Bulgargaz ile sıkı bir çalışma yürütmeye başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Bulgaristan Enerji Bakanının da yoğun desteğiyle 3 Ocak'ta bu önemli anlaşmayı imzaladık. Bugün itibarıyla da bu anlaşma kapsamında ilk LNG yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sadece ülkemiz açısından değil, Bulgaristan'ın yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de çok önemli katkıda bulunacak bir çalışmanın ilk halkası diyebiliriz. Bu gerçekleştireceğimiz çalışmanın ülkemize, Bulgaristan'a ve Avrupa'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte de belirli bir periyot dahilinde bu yüklemeler devam edecek.

"Teknik olarak bu imkana sahibiz"

Bulgaristan'a gerçekleştirilen ilk doğalgaz teslimatına ilişkin bilgi veren Özcan şu şekilde konuştu:

Bugünkü teslimat yaklaşık 55 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek ama toplamda yıllık 1,5 milyar metreküpü bulan bir teslimatımız olacak. Bu kapasite, taleplerin artmasıyla beraber yukarı yönlü gelişebilecek durumda. Teknik olarak bu imkana sahibiz.

"Yeni iş birlikleri için çalışmalar devam ediyor"

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov da Bulgargaz'ın Amerikan Chenier şirketinden temin ettiği ilk LNG tankerinin Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştığını belirterek şöyle devam etti:

Buradaki LNG, BOTAŞ iş birliğiyle yeniden gazlaştırılacak, depolanacak ve Bulgaristan'a iletilecek. Bu iş birliği, Bulgaristan'ın enerji güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Sadece Bulgaristan için değil, tüm Güneydoğu ve Orta Avrupa için önemli.

"Ortak bir anlaşmaya daha imza atacağız"

Enerji güvenliği denildiğinde sadece bir ülkeden değil, tüm bölgeden bahsedilmesi gerektiğini söyleyen Hristov, "Bu nedenle BOTAŞ ile iş birliğimiz, pratikte Avrupa'nın tamamının enerji güvenliğini sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Hristov, bu sevkiyatın bir başlangıç olduğuna işaret ederek konuşmasını şu şekilde tamamladı:

Şu anda doğalgaz ve enerji alanında bir bütün olarak işbirliği yapabileceğimiz diğer projeler için de çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyoruz ve iş birliğimizi kesinlikle genişleteceğiz. 25-26 Nisan'da Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya'nın altyapısını genişletecek, Güneydoğu ve Orta Avrupa'nın Azerbaycan'dan artan miktarlarda gaz teminine olanak sağlayacak bir anlaşmaya daha imza atacağız.

Törenin ardından LNG gemisine çıkan Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Özcan ve Bulgargaz Genel Müdürü Zlateva ile incelemelerde bulundu.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 3 Ocak'ta imzalanan anlaşmaya göre Bulgaristan, Türkiye'den 13 yıl süreyle yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp gaz tedarik edecek.