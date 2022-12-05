İPhone 14 serisinin pahalılığı nedeni ile fiyatı 15 bin TL daha aza mal etmek isteyen vatandaşlar Batum'a geçti. Türkler, mağaza kapılarında kuyruk oluştururken iPhone stoklarını da tüketti.

Apple, son çıkardığı iPhone 14 serisi ile rağbet görmeye devam ediyor.

Vatandaşların almayı hedeflediği iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin fiyatları, yurt içinde 30 bin ile 57 bin TL arasında değişiyor.

Fiyatın pahalılığı nedeni ile gözlerini yurt dışına çeviren vatandaşların bir kısmı Gürcistan'a akın etti.

15 bin TL daha ucuza alıyor

Gürcistan’a giden Türk vatandaşları, Apple Store’den aldıkları iPhone cihazları IMEI kaydı da dahil vergi iadesiyle 15 bin liraya kadar daha ucuza alabiliyor.

Türkler Batum'daki iPhone'ları tüketti

iPhone almak için Gürcistan'a giden bir vatandaşın çektiği görüntüler gündeme oturdu.

Vatandaş, Batum'daki birçok mağazada cihazların tüketildiğini belirtti.

Bir diğer yandan, çoğu mağazanın kapısında uzun kuyruklar oluşturan Türkler, bazen de birbiri ile tartıştı.

İşte o anlar...

Türkiye'den Gürcistan'a iPhone akını VİDEO

