Petrol
86.19
0.72%
Euro
19.649
0.10%
Dolar
18.6375
0.02%
Altın
1.079
0.22%
Borsa
4977
0.00%
Bitcoin
327.451
1.57%
BTXN Coin
5.42
-0.36%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Türkiye'den Gürcistan'a iPhone akını

    İPhone 14 serisinin pahalılığı nedeni ile fiyatı 15 bin TL daha aza mal etmek isteyen vatandaşlar Batum'a geçti. Türkler, mağaza kapılarında kuyruk oluştururken iPhone stoklarını da tüketti.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'den Gürcistan'a iPhone akını

    Apple, son çıkardığı iPhone 14 serisi ile rağbet görmeye devam ediyor.

    Vatandaşların almayı hedeflediği iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin fiyatları, yurt içinde 30 bin ile 57 bin TL arasında değişiyor.

    Fiyatın pahalılığı nedeni ile gözlerini yurt dışına çeviren vatandaşların bir kısmı Gürcistan'a akın etti.

    15 bin TL daha ucuza alıyor

    Gürcistan’a giden Türk vatandaşları, Apple Store’den aldıkları iPhone cihazları IMEI kaydı da dahil vergi iadesiyle 15 bin liraya kadar daha ucuza alabiliyor.

    Türkler Batum'daki iPhone'ları tüketti

    iPhone almak için Gürcistan'a giden bir vatandaşın çektiği görüntüler gündeme oturdu.

    Vatandaş, Batum'daki birçok mağazada cihazların tüketildiğini belirtti.

    Bir diğer yandan, çoğu mağazanın kapısında uzun kuyruklar oluşturan Türkler, bazen de birbiri ile tartıştı.

    İşte o anlar...

    Türkiye'den Gürcistan'a iPhone akını VİDEO

    Türkiye den Gürcistan a iPhone akını #1

    Türkiye den Gürcistan a iPhone akını #2

    Türkiye den Gürcistan a iPhone akını #3


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı
    3. Sayfa

    Bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı

    NASA'dan uzay yürüyüşü paylaşımı
    Teknoloji

    NASA'dan uzay yürüyüşü paylaşımı

    Görüş Bildir