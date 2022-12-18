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    Türkiye'den Gürcistan'a iPhone izdihamı

    Türkiye'den Gürcistan'a iPhone izdihamı

    Son çıkan iPhone 14 serisi Türkiye fiyatının neredeyse yarı fiyatına satışa sunulduğu Gürcistan'da izdihama neden oldu. Türkler, Gürcistan'a akın etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 10:03
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    Apple'ın son çıkardığı iPhone 14 serisi rağbet görmeye devam ediyor.

    Türkiye'de kur ve vergi nedeniyle uçuk fiyatlara satılan İphone'a ulaşmak isteyen vatandaşlar yurt dışını tercih ediyor.

    İPhone 14'ün, ülkede 39-43 bin TL arasında değişen fiyatı, yurt dışında yarı yarıya alınabiliyor.

    Gürcistan'a akın ettiler

    Türkiye'ye sınır komşusu olan Gürcisyan'da iPhone, vergilerden kaynaklı 15 bin TL daha ucuza mal edilebiliyor.

    Bu nedenle, Türk vatandaşları Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor.

    Türkiye'den Gürcistan'a iPhone izdihamı VİDEO

    Sınır kapısında iPhone kuyruğu

    Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gereken vatandaşlar 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.

    Daha önce de yaşanan görüntüler bu kez Sarp sınır kapısında kaydedildi.

    Kalabalıktan bayıldılar

    Telefonlarını kaydetmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Yüzlerce insan içinden bayılanlar oldu.

    IMEI kayıt harcı 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı.

    2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.

    Türkiye den Gürcistan a iPhone izdihamı #1

    Türkiye den Gürcistan a iPhone izdihamı #2

    Türkiye den Gürcistan a iPhone izdihamı #3

    Türkiye den Gürcistan a iPhone izdihamı #4

    Türkiye den Gürcistan a iPhone izdihamı #5

    Türkiye den Gürcistan a iPhone izdihamı #6


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