Türkiye'den Şam'a geçici maslahatgüzar ataması

AA & Ensonhaber

Suriye'de 53 yıllık Esed rejiminin yıkılmasının ardından, Türkiye de 12 yıl önce kapattığı Şam büyükelçiliğini yeniden aktifleştiriyor.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na bu yeni görevini resmi olarak bildirdi.

12 YIL SONRA TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILIYOR

Suriye'nin başkenti Şam'da, diplomatik misyonların yoğunlukta olduğu Ravda Meydanı yakınlarındaki Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre faaliyetlerini sürdürmüştü. Ancak 26 Mart 2012 tarihinde, büyükelçilik günlük operasyonlarını durdurma kararı alarak Türkiye'ye dönüş yapmıştı.

O dönemde büyükelçilik personeli ve aileleri de bu karar doğrultusunda ülkeye dönmüştü. Buna karşın, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam etmişti.

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BURHAN KÖROĞLU KİMDİR

Büyükelçi Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi’nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamlamıştır. Sırasıyla Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde profesör olarak görev yapmıştır. Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar’da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu’nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.

14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.