Türkiye'den selden etkilenen Pakistan'a onuncu uçak yardımı

Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak, Pakistan'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda dün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.

"10. uçağımız da Pakistan'a ulaştı"

Bakanlığın sosyal medya hesabından ise şu açıklama yapıldı:

"Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağımız da Pakistan’a ulaştı."