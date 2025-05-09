Türkiye'den Sudan'a seyahat uyarısı...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sudan'a ilişkin 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusu'nun halen geçerli olduğunu hatırlatıldı.

TEDBİR TAVSİYESİ

Sudan’da bulunan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi:

Halihazırda Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları ve Sudan'da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan’dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla Sudan'dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.



Gelişmelere dair müteakip duyuruların bakanlığımızın ve Hartum Büyükelçiliği'mizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.



Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliği'miz ile +249 90 094 2738 no'lu acil durum hattı üzerinden veya bakanlığımız konsolosluk çağrı merkezi ile +90 312 292 29 29 no'lu telefon üzerinden temasa geçilmesi mümkündür.