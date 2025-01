Türkiye'den Suriye'ye geçen mülteci sayısı açıklandı

Suriye'de muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile birliktew 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor.

UNHCR Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapan göçmen sayısını açıkladı.

"DÜZEN VE NİZAMIN YERLEŞİK OLMASINI İSTİYORSAK GÜVENLİĞİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR"

UNHCR Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara'da bir otelde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Grandi, “Kadın hakları ve azınlıklar düşünüldüğünde Suriye ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“İÇİŞLERİ BAKANI 6-7 HAFTADA 80 BİN KİŞİNİN GERİ DÖNDÜĞÜ BİLGİSİNİ VERDİ"

Bir basın mensubunun “Suriyelilerin geri dönüşü için nasıl bir plan yapılmalı ve BM olarak buna nasıl katkı sağlayacaksınız?” sorusuna da yanıt veren Grandi, şunları söyledi:

Her geri dönüşte iki taraf var. Geri dönüşün kendisi ve sonrasında insanların toplum içerisinde entegrasyonunun sağlanması. Her bir ülkeye geri dönüşte buna ihtiyaç var. Bahsettiğiniz üzere ‘Bir açıklama yapılmadı' dediniz. Bununla ilgili ne kadar bir açıklama yapıyorlar bilmiyorum ama Göç İdaresi Başkanının çok iyi planı var. O kadar iyi ki, bunun hakkında kitap bile yazılabilir. Tam kuralına uygun, gönüllülük var.



Bağımsız bir şekilde her şeyin yolunda olduğuna dair doğrulama yapıyoruz. Bir yandan da kontroller de var. Diğer ülkeler de bir plan hazırlamak üzere ilerliyorlar. Ürdün var, Lübnan bu süreç içerisinde biraz geride kaldı. Onlar da bu planların üzerine çalışıyorlar. Bu ülkeler birbiri ile konuşmalı ve uygulamalarını paylaşmalı. Özellikle onların Türkiye'den öğrenecek çok şeyi var. Son derece ileri bir planı var Göç İdaresi Başkanlığının. 6-7 haftada 80 bin kişinin geri döndüğü bilgisini verdi İçişleri Bakanı bana. 80 bin azımsanacak bir rakam değil.