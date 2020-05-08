Dolar
7.149
0.7923%
Euro
7.7482
0.762%
Altın
1715.91
-0.0192%
Borsa
98398.81
0%
G. Altın
395.04
0.5584%
Bitcoin
69683.23
-0.0472%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı

    Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.
    • AA
    • 08.05.2020 - 08:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı

    Türkiye, koronavirüsle mücadele eden ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda Tunus'a yardım malzemeleri gönderildi.

    Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

    "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA..."

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

    Görüş Bildir