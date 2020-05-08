Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Tunus'a yardım malzemeleri gönderildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA..."

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.