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Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor! İşte şehir hastanesi bulunan iller..

Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor! İşte şehir hastanesi bulunan iller..

Sağlık alanındaki en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor.Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak olan Etlik Şehir Hastanesi hizmet vermeye başlıyor.