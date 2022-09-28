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- Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor! İşte şehir hastanesi bulunan iller..
Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor! İşte şehir hastanesi bulunan iller..
- 28.09.2022 - 11:01
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek olan Etlik Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak.
Yaklaşık 4 bin yatak kapasitesine sahip olan Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın da 2. şehir hastanesi olacak.
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017 yılında Yozgat'ta faaliyete geçen Yozgat Şehir Hastanesi olmuştu.Bugüne kadar toplam 19 şehir hastanesi hizmete açıldı.
Bugün 20.si açılacak olan Şehir Hastaneleri merak uyandırdı.İşte ülkemizde şuan hizmet veren şehir hastaneleri;
- Yozgat Şehir Hastanesi,
- Isparta Şehir Hastanesi,
- Mersin Şehir Hastanesi,
- Adana Şehir Hastanesi,
- Kayseri Şehir Hastanesi,
- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi,
- Manisa Şehir Hastanesi,
- Eskişehir Şehir Hastanesi,
- Ankara Şehir Hastanesi,
- Bursa Şehir Hastanesi,
- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,
- Konya Şehir Hastanesi,
- Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi,
- Erzurum Şehir Hastanesi,
- İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi,
- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,
- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi,
- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi,
- Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
- Etlik Şehir Hastanesi