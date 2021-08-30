Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Güney: PKK, Irak'ta bitirilmeli

PKK'nın varlığının Irak için tehlike arz ettiğini belirten Büyükelçi Güney, terör örgütüyle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Rafideyn Forumu’nda konuştu.

Bağdat'ta düzenlenen etkinlikte PKK terör örgütünün Irak’taki varlığını eleştiren Güney, bu terörün Irak’ta bitirilmesi gereken bir tehlike olduğunun altını çizdi.

"IRAK İLE İLİŞKİLERİMİZ STRATEJİK"

Güney, Irak ile ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlendirileceğini ifade ederek, "Irak ile ilişkilerimiz stratejiktir. İki komşu ülke olarak daha güçlü ve dinamik ilişkilerimiz olmalı." dedi.

Terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığının Irak’ın istikrarını tehlikeye soktuğunu vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"PKK, IRAK'TA BİTİRİLMESİ GEREKEN BİR TEHLİKE"

“Irak’tan sanki 'DEAŞ gerçek terör örgütü, PKK ‘bir nevi’ terör örgütü' gibi bir izlenim ediniyorum. PKK, sadece Türkiye'nin değil, Irak’ın güvenliği ve istikrarı için de bir tehdit. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bunu idrak etti ve bu terör örgütünün tehlikesini anladı. Başbakan Mustafa Kazımi’ye de bu konudaki iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum. PKK, Irak’ta bitirilmesi gereken bir tehlike. Bu konuda iş birliği ve dayanışmamız da önemli olacak.”





IRAK'IN EGEMENLİĞİNE VURGU

Büyükelçi Güney, Irak’ın egemenliği, istikrarı ve güvenliğini desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı.

Güney, ekim ayında yapılması kararlaştırılan erken seçimlerin Irak halkının yaşam kalitesini iyileştirmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.