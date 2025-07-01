Türkiye’nin birçok ili sıcaktan kavrulurken Bingöl'e kış yeniden geldi

Sıcak havalar etkisini sürdürüyor...

Temmuz ayında Türkiye’nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller sıcaklarla kavrulurken, Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da kış geri geldi.

SOBALAR YENİDEN KURULDU

Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede, kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı.

ATEŞ YAKMAYA BAŞLADILAR

Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler, akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.

"BİZ HALA ISINMADIK"

Vatandaşlardan Şerif Yıldız, "Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz." dedi.