Türkiye'nin Çelik Kubbesi dünya gündeminde: İsrail'i geride bırabilir

Savunma sanayii alanında son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye, şimdi de hava savunma teknolojilerinde adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Çelik Kubbe (Steel Dome) hava savunma sistemi, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çekmiş durumda.

Hava savunma alanında yeni bir dönemi başlatacak bu sistem, özellikle çok katmanlı yapısı, yapay zeka destekli teknolojisi ve kara-deniz entegrasyonu ile fark yaratıyor.

YENİ NESİL HAVA SAVUNMA ŞEMSİYESİ

Türk savunma kaynaklarına göre, Çelik Kubbe sistemi özellikle kısa ve uzun menzilli füzeler, önleyici roketler, gelişmiş radar sistemleri ve yapay zeka algoritmaları ile donatıldı.

Sistem, hava tehditlerini yere ulaşmadan önce etkisiz hale getirmek üzere tasarlandı.

Özellikle Ankara ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi kritik noktalarda konuşlandırılan bu sistem, önümüzdeki süreçte tüm ülke geneline yayılacak şekilde planlandı.

"İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'Nİ GERİDE BIRAKABİLİR"

Türkiye'nin geliştirdiği bu teknoloji, dünya basınında da geniş yankı buldu.

Hindistan merkezli India.com haber sitesi, "Türkiye'nin Çelik Kubbesiyle tanışın: İsrail'in Demir Kubbesinden daha iyi olduğu iddia edilen hava savunma sistemi" başlığıyla verdiği haberde şu ifadelere yer verdi:

“İsrail'in Demir Kubbesi, dünyanın en etkili hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak şimdi Türkiye, İsrail'in Demir Kubbesini potansiyel olarak geride bırakabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Ankara, özellikle NATO toplantısında savunma harcamalarını artıracağını açıklarken, Çelik Kubbe'nin kapsamı da genişletiliyor.”

ÖVGÜLERLE BAHSEDİLDİ

Haberde ayrıca, övgülerle bahsedilen Çelik Kubbe'nin yalnızca karasal alanları değil, deniz üzerindeki stratejik noktaları da koruma altına alacak şekilde geliştirildiği, sistemin yapay zekadan aldığı verilerle otomatik olarak aktif hale gelip tehditleri havada imha ettiği belirtildi.

"TÜRKİYE KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİNDE ÇAĞ ATLIYOR"

AzerNews adlı Azerbaycan merkezli yayın da, Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ne methiyeler dizdi.

Kuruluş, manşete taşıdıkları haberde şu vurguyu yaptı:

“Türkiye, Çelik Kubbe adlı savunma sistemine yapacağı yatırımla tüm ülke genelinde katmanlı bir hava savunma ağı kurmayı planlıyor. Bu girişim sayesinde Türkiye, katmanlı hava savunma sisteminde çağ atlıyor. Geliştirilen bu sistem sadece hava tehditlerini değil; hipersonik, balistik ve seyir füzelerini, ayrıca insansız sistemleri de kapsıyor.”

TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBESİ HAKKINDA BİLİNENLER

Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri alanındaki en dikkat çekici projelerinden biri olan Çelik Kubbe hava savunma sistemi, savunma sanayi kaynakları ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre test ve geliştirme aşamalarını hızla sürdürüyor. Proje, sadece bir hava savunma sistemi olmanın ötesinde, Türkiye’nin savunma alanında bağımsız ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi kurma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yürütülen projede ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi Türkiye’nin önde gelen savunma firmaları yer alıyor. Sistem; radar, elektro-optik sensör, komuta kontrol altyapısı ve kısa, orta ve uzun menzilli füze önleyicilerden oluşuyor. Hisar-A, Hisar-O ve Hisar-U (Siper) gibi hava savunma füzeleri, sistemin önleyici unsurları arasında yer alıyor.

1-2 YIL İÇİNDE ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Çelik Kubbe, çok katmanlı bir yapıya sahip. Bu sayede; seyir füzeleri, balistik füzeler, insansız hava araçları, savaş uçakları ve güdümlü mühimmatlara karşı yüksek etkinlik göstermesi hedefleniyor. Sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise, yapay zekâ destekli tehdit analizi ve otomatik müdahale kabiliyetine sahip olması. Bu sayede tehditler daha isabetli bir şekilde tespit edilip, hızlı bir şekilde etkisiz hale getirilebiliyor.

Ankara yönetimi, sistemi özellikle stratejik bölgelerde aktif hale getirmek üzere planlama yapıyor. Bu kapsamda ilk aşamada, Ankara ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi kritik altyapılarda konuşlandırma çalışmaları başladı. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde farklı bölgelerde kademeli olarak devreye alınması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması bekleniyor.

Çelik Kubbe’nin aynı zamanda deniz platformlarında da kullanılabilir şekilde geliştirildiği, bu yönüyle Türkiye’nin hem kara hem de deniz unsurlarını kapsayan entegre bir hava savunma ağı kurmayı hedeflediği ifade ediliyor. Sistem, NATO standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştiriliyor ve ilerleyen dönemde ihracat potansiyeli taşıyan stratejik bir ürün olması da öngörülüyor.