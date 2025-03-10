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Haber Merkezi

Yurt genelinde devam eden başıboş sokak köpeği terörü, vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Şehirlerde önü alınamayan sokak köpeği sorunu günden güne büyüyor.

Sokak köpeklerinin saldırıları sonucu binlerce kişi hayatını kaybederken, vatandaşlar korkudan sokakta yürüyemez hale geldi.

CAN KAYBI YAŞANDI

Bu saldırılardan biri de Konya'da yaşandı.

Karatay ilçesinde Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu, ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi.

Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci, diğer çocukların yanından ayrıldı.

10 KÖPEK SALDIRDI

Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

Ancak başsavcılıktan açılan soruşturmaya dair şu ana herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Öte yandan mahallede ekipler sahipsiz köpekleri toplamak için de çalışma yürütüyor.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Tüm bunlar yaşanırken vatandaşlar sorunun çözümü için yetkililerden çözüm bekliyor.

Hayvanların toplatılmasına karşı çıkanlar her geçen gün söylemlerini artırırken, sokak köpeği konusunun ciddiyetinin farkında olan kişi sayısı ise bir elin parmağını geçmiyor.

TÜRKİYE BU SORUNU AŞAMADI

2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat yasayı uygulayan yok.

BELEDİYELER YASAYI GÖRMEZDEN GELİYOR

Sokak köpeklerinin toplatılması, rehabilite edilmesi, rehabilite olmayanların uyutulması ve köpeklerin sahiplendirilmesini emreden yasayı belediyeler görmezden geliyor.

Belediye başkanına ve yöneticilerine hapis, evcil köpeklerini sokağa atanlara para cezası öngören yasa uygulanmadıkça sokakta köpek saldırıları artarak devam ediyor.

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