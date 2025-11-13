Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri fay hatları ve risk alanları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği.

Ülkenin birçok noktasında her gün onlarca sarsıntı kaydedilirken, bu gerçek vatandaşı tedirgin etmeye devam ediyor.

Ülkede, 6 Şubat Kahramanmaraş, 1999 Gölcük, 2011 Van, 1998 Adana depremleri gibi birçok şiddetli sarsıntıyla, büyük acılar yaşandı.

ÜLKE FAY HATLARININ ÜZERİNE KURULU

Bunlarla birlikte Türkiye, jeolojik konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor.

Türkiye fay hattı aktivitesinin bu kadar yoğun olmasının temel nedeni, coğrafi olarak dünyadaki en büyük tektonik kuşaklardan biri olan Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde yer almasıdır.

FAY HATLARI 3 LEVHANIN ETKİLEŞİMİYLE OLUŞUYOR

Türkiye'deki fay hatlarının özellikleri 3 levhanın etkileşimiyle oluşur. Bunlar şunlardır:

Anadolu Levhası: Üzerinde Türkiye'nin büyük kısmının bulunduğu ana levhadır.

Avrasya Levhası: Kuzeyden Anadolu Levhası'nı sıkıştıran ve hareketini engelleyen büyük levhadır.

Afrika-Arap Levhaları: Güneyden sürekli olarak Anadolu Levhası'nı iterek, Anadolu Levhası'nın batıya ve güneybatıya doğru hareket etmesine neden olan levhalardır.

Anadolu levhası iki büyük tektonik kütle tarafından aralıksız olarak itildiği için, yoğun sıkıştırma içindedir.

Dolayısıyla Türkiye'deki ana fay hatları üzerinde daima yüksek enerji birikir.

Enerjinin dışa atımı için deprem şarttır.

Bu da Türkiye fay hattı hareketliliğinin doğal sonucudur.

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAY HATTI HARİTASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından resmi sitesinde yayımlanan 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası', 2025 itibarıyla ülkenin deprem risklerini daha detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Harita, Türkiye'nin diri fay hatlarının yoğunluğunu ve potansiyel deprem risklerini gözler önüne seren önemli bir rehber niteliğinde.

HARİTA YOĞUN FAY AKTİVİTESİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Haritaya göre, Türkiye'nin batı ve doğu bölgeleri, özellikle Ege Denizi'nden başlayarak İç Anadolu'yu kesen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ve Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) boyunca yüksek deprem tehlike seviyeleriyle dikkat çekiyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'dan başlayarak Samsun'a kadar uzanan geniş bir kuşak boyunca yoğun bir fay aktivitesi gösteriyor.

BİRÇOK ŞEHİR YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Haritada, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bolu gibi Marmara Bölgesi illeri ile Erzincan, Erzurum, Malatya ve Elazığ gibi Doğu Anadolu'daki şehirler, kırmızı ve mor tonlarla işaretlenmiş alanlarda yer alarak yüksek risk grubunda bulunuyor.

Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Muğla ve Aydın gibi iller, Batı Anadolu'daki aktif fay hatları nedeniyle orta-yüksek riskli alanlar olarak öne çıkıyor.

Güney Anadolu'da ise Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın etkisiyle yine riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Orta Anadolu'da ise Ankara ve Konya gibi şehirler, daha düşük riskli alanlar olarak görülüyor, ancak bu bölgeler de yakın fay hatlarından etkilenebilir.