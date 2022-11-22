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    Türkiye'nin dev projesi Yusufeli Barajı hizmete açılıyor! Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en büyük barajı!

    Türkiye Yüzyılının en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali bugün açılıyor..
    • 22.11.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:50
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    Türkiye'nin dev projesi Yusufeli Barajı hizmete açılıyor! Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en büyük barajı!

    Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde inşa edildi. Yusufeli Barajı Artvin'in 70 kilometre güneybatısında bulunan Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı olarak bilinen Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

    Yusufeli Barajı, ülke ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanısıra büyüklüğü ile de birçok rekorun sahibi oluyor.

    Yusufeli Barajı, yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretecek ve Türkiye ekonomisine 5 milyar lira katkı sağlayacak.

    Türkiye nin dev projesi Yusufeli Barajı hizmete açılıyor! Türkiye nin 1. dünyanın 5. en büyük barajı! #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak Yusufeli Barajı'nın hikayesi bugün akşam TRT'de yayınlanan "Türkiye'nin Dev Yapıları" belgeselinde izleyiciyle buluşacak.

    Yusufeli Barajı ve HES;

    - 558 Mw toplam kurulu gücü

    - 2,1 milyar metreküp su depolama kapasitesi

    - 1,9 milyar Kwh enerji üretimi

    - Ülke ekonomisine 5 milyar TL katkısıyla hizmete açılıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak Yusufeli Barajı'nın hikayesi bugün akşam TRT'de yayınlanan "Türkiye'nin Dev Yapıları" belgeselinde izleyiciyle buluşacak.


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