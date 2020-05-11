Türkiye'nin dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı

ihracat, yılın ilk 4 ayında, 2019'un aynı dönemine göre 10 kattan fazla artışla 8.6 milyon dolardan 90 milyon dolara çıktı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) açıklamasına göre, dezenfektan ve kolonya ihracatı rekor artış gösterdi.

Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı, 2019'un aynı dönemine göre 10 karttan fazla artışla 8.6 milyon dolardan 90 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde kolonya ihracatı ise 2.7 milyon dolardan 7.5 milyon ulaştı.

2 MAYIS'TA KISITLAMA KALKTI

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, artış trendinin ihracat kısıtlamalarının 2 Mayıs'ta kaldırılması ve yeni üretim hatlarının da eklenmesiyle artacağını söyledi.

"10 KATI AŞAN BİR ARTIŞ YAŞADIK"

Pelister, "Olağanüstü süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde Türkiye'nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörümüzün gücünü bir kez daha görmüş olduk. Salgın dönemindeki ihracat kısıtlamalarına karşın, özellikle dezenfektan ihracatında geçen yılın ocak-nisan dönemine oranla 10 katı aşan bir artış yaşadık. Tüm dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettiren normalleşme süreçlerine karşın temizlik, hijyen ve dezenfektan konusundaki alışkanlıkların yerleşeceğini düşünüyoruz. Bu artış trendi de yeni üretim hatlarının eklenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

YURT İÇİ TALEP NİSANDA YÜZDE 40 ARTTI

Yurt içinde nisanda söz konusu ürünlerde talebin yüzde 30-40 civarında arttığını dile getiren Pelister, bazı firmaların hızlı adaptasyon yapıp üretmedikleri veya az ürettikleri bu kalemlere talep doğrultusunda ağırlık verdiğini aktardı.