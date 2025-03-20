İHA

Van Gölü'nde alarm sinyalleri...

3 bin 713 kilometrekarelik alanı kaplayan göl, hızla çekilen sularıyla tehlike yaşıyor.

SU SEVİYESİ HIZLA DÜŞÜYOR

Van Gölü Havzası’nda son yıllarda yaşanan şiddetli buharlaşma ve artan kuraklık, yağışların azalması ve yağış şekillerinin değişmesi, gölün su seviyesinin hızla düşmesine neden oluyor.

Van Gölü’ndeki su kaybı sadece insanları değil, bölgedeki diğer canlıları da olumsuz etkiliyor.

KUŞLAR GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Suların çekilmesiyle kuruyan bölgelerde, başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

"YENİ KUŞ TÜRLERİ GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Doğa gözlemcisi Murat Çınardalı, son yıllarda yaptığı incelemelerde Van Gölü’nün ciddi bir şekilde geri çekildiğini belirtti.

Çınardalı şu ifadeleri kullandı: