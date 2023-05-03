Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü Adana'da ulaşımı rahatlattı Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olma özelliğini taşıyan 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesi ulaşımı rahatlattı. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayan köprü, vatandaşların da beğenisini kazandı.

İHA

Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli, ilk olarak 2016 yılında atıldı.

Proje, 2019 yerel seçimlerinden sonra Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde, "Yapacak ekonomik gücümüz yok" denilerek durduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat devreye girmesi ile proje Ulaştırma Bakanlığına devredildi.

İnşa süreci tekrar başladı

Proje için 700 milyon lira kaynak aktarıldı. 20 Ağustos'ta 2020 yılında Erdoğan'ın onayından sonra ihaleye çıkarılan köprünün inşasına tekrar başlanıldı.

Seyhan Nehri üzerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayıp, kentin trafik yükünü rahatlatacak olan 1669 metre uzunluğa sahip köprünün açılışı ise 28 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi.

Araç geçişleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle açılışına katıldığı ‘Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç geçişleri de başladı.

"Büyük bir yatırım, büyük bir emek"

Köprüde açıklamalarda bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Adanalılar olarak çok mutluyuz. Uzun yıllardır yapımı süren köprümüz trafiğe açıldı. Hem zamandan hem de yakıt olarak bu yolu kullanan vatandaşlarımıza büyük katkı sunacaktır. Yüreğir'den Çukurova bölgesinde 35 dakika süren mesafe artık 5 dakikada geçiliyor. Büyük bir yatırım, büyük bir emek. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.



Adana'da bu projelerin devamını bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede ortaya tramvay bekliyoruz. Diğer köprü tek şeritli olduğu için uzun süre bekleniyordu trafikte ama bu köprüde 4-5 dakikada karşıya geçmek mümkün.

"5 dakikada çok rahat karşıya geçiyoruz"

Köprüyü kullananlardan Ferhat Oral ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu: