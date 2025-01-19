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Haber Merkezi

Türkiye'nin gelişmiş Meteor havadan havaya füzelerle donatılmış 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma potansiyeli Yunanistan'da endişelerine yol açtı.

Yunan gazetesi Pentapostagma'da yer alan habere göre İngiltere ve BAE Systems'in öncülüğünde önerilen anlaşma, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerini, özellikle de Yunanistan'ın yakın zamanda geliştirdiği hava kuvvetlerine karşı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yunanistan da yakın zamanda 24 adet Rafale savaş uçağı satın alarak Fransa ile stratejik bağlarını güçlendirdi.

Bu yükseltme, Rafale filosunun operasyonel erişimini ve etkinliğini önemli ölçüde artıran Meteor füzelerinin entegrasyonunu da içeriyor.

Meteor füzesi, altı Avrupa ülkesinin (Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç) iş birliğiyle geliştirilen son teknoloji ürünü.

İNGİLTERE, TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ İTİRAZLARI HAFİFLETTİ

Yazıda, "Bu koalisyon, füzenin geliştirilmesindeki rolü nedeniyle Fransa'ya satış üzerinde potansiyel bir veto yetkisi veriyor. Buna rağmen İngiltere'nin Fransa'nın muhalefetini hafifletmeyi başardığı ve Türkiye'nin hava kuvvetlerini Yunanistan'ın sahip olduğu son teknoloji ile geliştirmesinin önünü açtığı bildirilmektedir" denildi.

Meteor füzesinin olağanüstü performansı büyük ölçüde katı yakıtlı ramjet motoru kullanan gelişmiş tahrik sistemine atfediliyor.

Bu, füzenin uçuşu boyunca Mach 4'ü aşan yüksek hızları korumasını sağlayarak hedeflerine yaklaştıkça yavaşlayan geleneksel füzelere göre önemli bir avantaj sağlıyor.

Füzenin aktif radar arayıcı başlığı, iki yönlü veri bağlantısı ve sofistike yakınlık tapası dinamik savaş senaryolarında isabetliliğini ve esnekliğini daha da arttırıyor.

Operasyonel menzili 100 kilometreyi aşan Meteor, pilotlara düşmana güvenli bir mesafeden angaje olma imkanı sunarak kendileri ve uçakları için riski azaltmaktadır.