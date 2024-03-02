Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait F-16 savaş uçakları, havada yakıt ikmali gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu yakıt ikmalinin ayrıntılarını paylaştı.
Buna göre, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçakları, A-330 MRTT Phenix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevini icra etti.
Bir ilke imza atıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait F-16 uçaklarının Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağıyla ile ilk defa havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiği belirtildi.
Müttefik ülkelerle iş birliği mesajı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, NATO hava sahasının etkin bir şekilde korunmasında müttefik ülkelerle iş birliğini artırmaya devam ettiği kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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