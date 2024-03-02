Türkiye'nin F-16'ları, Fransız tanker uçağıyla yakıt ikmali yaptı TSK'ya ait uçaklar, Phenix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevini icra etti. Müttefik ülkelerle iş birliğinin artırılacağı vurgulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait F-16 savaş uçakları, havada yakıt ikmali gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu yakıt ikmalinin ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçakları, A-330 MRTT Phenix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevini icra etti.

Bir ilke imza atıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait F-16 uçaklarının Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağıyla ile ilk defa havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

Müttefik ülkelerle iş birliği mesajı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, NATO hava sahasının etkin bir şekilde korunmasında müttefik ülkelerle iş birliğini artırmaya devam ettiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)