Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği tıbbi malzemeler Filistin'de Türkiye'nin Gazze için gönderdiği ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü uçak, Filistin’e ulaştı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ile Filistin arasında büyük yıkımların ve yüzlerce can kaybının olduğu çatışmada 7. gün biterken, ilk olarak Türkiye'nin gönderdiği insani yardımlar Filistin'e vardı.



Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: