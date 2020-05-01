Türkiye'nin gönderdiği ikinci yardım uçağı ABD'ye ulaştı

ABD'ye tıbbi yardımları taşıyan ikinci askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi.

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmayı sürdürüyor...



Bu kapsamda Türkiye'nin, korona salgınından en çok etkilenen ülkesi olan ABD'ye yardımları da devam ediyor.

2. YARDIM DA ULAŞTI

Türkiye salı günü, ABD'ye askeri kargo uçağıyla tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

Yardımları ulaştıran kargo uçağı dönerken, ikinci yardım uçağı da Andrews Hava Üssü'ne indi.