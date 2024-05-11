Türkiye'nin güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görülen, Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Adana, Hatay ve Osmaniye’de etkili oldu.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için Suriye üzerinden gelecek toz bulutu uyarısında bulunmuştu.

Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da hafta sonu itibarıyla toz bulutu etkili olmaya başladı.

Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi.

İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı.

Kenti etkisi altına aldı

Antakya'nın yüksek noktalarından olan Habib-i Neccar Dağı'ndan toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.

Hatay'ın yanı sıra bugün sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye'de de toz taşınımı etkili oldu.

Görüş mesafesi azaldı

Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle her iki kentte de görüş mesafesi azaldı.

Toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta görünmez hale geldi, bazı ilçelerde hava kalitesi de düştü.

3 gün daha sürecek

Bölgede toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)