AA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi.

Bunun akabinde Türkiye'nin bölgedeki hakimiyeti de arttı.

Suriye'nin yeniden inşası noktasında geçiş hükümetine desteğini de esirgemeyen Türkiye, yeni bir adım daha attı.

Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyete geçti.

2012 YILINDA HİZMET VERMEYİ DURDURMUŞTU

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunda, vize ve pasaport işlemleri yapılacak.

Başkonsolosluk, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.

BURHAN KÖROĞLU ATANDI

Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından 12 Aralık'ta, Şam Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı.

Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta açılmıştı.

"ÜLKEMİZİ BURADA TEMSİL EDECEĞİZ"

Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, "Ülkemizi burada temsil edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak destek olacağız.

Türkiye ve Suriye ilişkileri çok daha fazla gelişecek. Suriye'nin yeniden dünyaya açılmasına Türkiye olarak destek olacağız. İki taraftan da çok kazançlı bir sürece başladığımızı söyleyebiliriz." açıklaması yaptı.

"İKİ TARAFTAN DA KAZANÇLI VE BEREKETLİ BİR SÜREÇ BAŞLADI"

İki ülke arasındaki ticari, askeri, kültürel, siyasi ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak katkıda bulunacaklarını vurgulayan Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;