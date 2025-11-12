Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu iddiası yalanlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin en merkezi ve kalabalık noktalarından Red Fort bölgesinde 10 Kasım'da akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran araçta patlama meydana gelmiş, olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Patlama nedeniyle Yeni Delhi, Mumbai ve Uttar Pradeş'te güvenlik alarmı verilmişti.

"TERÖR OLAYI"

Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada patlamanın 'ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı olduğu' ifade edildi.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pulwama bölgesine düzenlenen gece baskınında en az 5 şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirildi.

Patlamanın 'terörle mücadele yasası' kapsamında değerlendirildiği ve adli tıp yetkililerinin patlamanın nedenini belirlemeye çalıştığı açıklandı.

TÜRKİYE'NİN TERÖR EYLEMİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİASI YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında Hindistan'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarında 'Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı' yönünde yayınlar yapıldığı belirtildi.

"Yapılan maksatlı yayınlar iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır" görüşüne yer verilen açıklamada, "Türkiye, her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde reddetmekte, uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda yer almaktadır" denildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Küresel Stratejisi'ne aktif katkı sağladığına, NATO'nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde de etkin rol üstlendiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi: