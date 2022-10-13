Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12'nin Kara Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.

KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri için bir ilk niteliği taşıyor..

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

KN-12'nin görüntüsü

Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.

1500 metre etkili menzile sahip

Türk Silahlı Kuvvetleri için bir ilk niteliği taşıyan KN-12 Değişken Kalibreli Keskin Nişancı Tüfeği, hem 8,59 x 70 mm hem de 7.62x51mm çapında fişek kullanabiliyor.

İki çap arasında geçiş yapmak için yalnızca tüfek namlusunun değiştirilmesi yeterli oluyor.

Sürgülü (Bolt-Action) mekanizmalı KN-12, 1500 metre etkili menzile sahip. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki tüfek, 1 MOA dağılıma sahip.