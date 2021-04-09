Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu: Özge Karabulut kimdir?

28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti. Peki Özge Karabulut kimdir?

Türk Polis Teşkilatı, Atak helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı. İlk kadın taarruz helikopter pilotu Özge Karabulut, tarihe geçti.

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten gurur duymaktayım" dedi.

Hayatı ve kariyerine dair bilgiler merak konusu olan Özge Karabulut kimdir? sorusu vatandaşların araştırmaları arasında yerini aldı.

Peki, Özge Karabulut kimdir, kaç yaşında? İşte ilk kadın taarruz helikopter pilotu Özge Karabulut’un hayatına dair detaylar..

TÜRKİYENİN İLK KADIN TAARUZ HELİKOPTER PİLOTU: ÖZGE KARABULUT KİMDİR?

Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti. Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha sonra Havacılık Daire Başkanlığının pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyledi.

Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını belirten Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptı.

"GURUR DUYUYORUM"

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, "Ben de Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım." dedi.

"GÖKYÜZÜ POLİSLERİ"

Göreve çıkarken öncelikle dikkat ettikleri hususun disiplin olduğunu söyleyen Karabulut, "Gurur verici bir şey, heyecanlı. Türk Polis Teşkilatının ana amacı olan kamu güvenliğini sağlamak ve vatan topraklarını korumak için 'gökyüzü polisleri' olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda daima 'Atak' ve hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karabulut, kendisi için zaman zaman endişelenen ailesinin, vatana hizmet ettiği için mutlu olduğunu belirterek, Emniyet Teşkilatı'nda kadın erkek ayrımının yapılmadığını, verilen görevleri disiplinli şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.