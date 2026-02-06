Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti Hatay’da umut oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerine bağlı 16 mahallede yıkılan konutların yerine, Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 692 kırsal afet konutu inşa edildi. Altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte modern bir yerleşim alanına dönüştürülen proje, bölgenin görünümünü de değiştirdi.

MÜSTAKİL, GÜVENLİ VE MODERN KONUTLAR

Betonarme ve çelik karkas sistemle inşa edilen, 100 ila 125 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 planlı müstakil konutlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden hak sahiplerine teslim edildi. Afet sonrası yerleşim modelleri arasında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan kırsal uydu kent, güvenli yaşam alanlarıyla örnek gösteriliyor.

"YAŞAMIN YENİDEN FİLİZLENMESİNİN EN SOMUT GÖSTERGESİ"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrası yürütülen imar sürecinde kırsal yaşamın yerinde korunmasının esas alındığını belirtti. Sosyal doku ve komşuluk ilişkilerinin de gözetildiğini vurgulayan Masatlı, şunları söyledi:

Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu evlerinde hayatlarına yeniden başladığını görmek, çocuk seslerinin yükseldiğine, komşuluk bağlarının güçlendiğine şahit olmak bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağıdır. Hatay’da yaşamın yeniden filizlenmesi, devletimizin güçlü iradesiyle atılan adımların sahadaki en somut karşılığıdır.

AFETZEDELER YENİ YUVALARINDAN MEMNUN

Yeni konutuna taşınan 59 yaşındaki Ahmet Seraslan, Reyhanlı’daki evinin depremde yıkıldığını belirterek, bir süre konteyner kentte kaldıktan sonra kalıcı konutuna kavuştuğunu söyledi. Seraslan, "Evim çok güzel, geniş ve rahat. Önceki evim derme çatmaydı. Şimdi ise sağlam ve konforlu bir yuvam var." dedi.

"KADINLARIN MUTLULUĞU EVDEN BAŞLAR"

Eşi Emine Seraslan da yeni evlerinin önceki yaşam koşullarıyla kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu ifade ederek, “Eski evimde mutfak ve lavabo dışarıdaydı. Şimdi her şey çok daha düzenli ve rahat. Ev güzel olursa insan da mutlu olur.” diye konuştu.

"BEKLENTİMİN DE ÜSTÜNDE"

64 yaşındaki Hüseyin Irmak ise yapılan konutların hayal ettiğinden çok daha güzel olduğunu dile getirerek, “Devletimiz bize böyle bir ev yaptı. Kendi imkânlarımla yapamazdım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.