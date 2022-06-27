Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği isimler belli oldu

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği isimler belli oldu

NATO'ya katılmak isteyen iki İskandinav ülkesi, terörle iltisaklı isimlerle ilgili çağrıya karşılık vermedi. Ankara'nın iade talebinde bulunduğu isimler ortaya çıktı.

İsveç ve Finlandiya, "Rusya tehdidine" karşı NATO üyesi ülkeler arasındaki yerini almak istiyor.

Ancak iki ülke, terör örgütü ve uzantılarına ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

45 isimle ilgili iade talebi karşılık bulmadı

Son 5 yılda Türkiye tarafından iadeleri istenen terör örgütleri FETÖ ve PKK ile irtibatlı unsurlara ilişkin taleplere İsveç ve Finlandiya kayıtsız kaldı.

Helsinki yönetimi 12 şahısla ilgili, Stockholm ise 33 şahısla ilgili başvuruları henüz sonuçlandırmış değil.

Finlandiya'dan istenen isimler

Bu kapsamda Finlandiya'dan, PKK ile bağlantılı Sultan Aktepe, Sezgin Çırık, Burcu Ser, Osman Yağmur ve Tekin İstekli; FETÖ ile iltisaklı Mehmet Demir, Adil Erol, Abdulkadir Yılmaz ve Zeynel Abidin Karadiş isteniyor.

Cevdet Vurunbigi, Cumhurbaşkanına hakaretten; Sefer Kebabcı da silahlı yağmadan iade talebiyle ilgili listede yer alan isimler arasında bulunuyor.

İsveç'e gönderilen iade listesi

İsveç'te ise PKK ile ilişkili Derdiye Kül, Nuray Şen, Cahide Adsay, Aysen Alhan, Mehmet Sıraç Bilgin, Mehmet Filiz, İsmet Kayhan, Halef Tak, Aziz Turan ve Ragıp Zarakolu hakkında iade talepleri var.

FETÖ ile bağlantılı isimler; Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Sami Yavuz ve Sinan Saraç.

İsim isim belli oldu

TKP-ML/TİKKO ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Nermin Candan, Mustafa Candan ve Musa Doğan İsveç'ten geri isteniyor.

DHKP-C'li Serkan Meriç ile THKP-C'li Hamza Yalçın da Türkiye'nin talep ettiği isimler arasında yer alıyor.

Hürriyet'in aktardığına göre; dolandırıcılık, uyuşturucu, cinayet ve silah kaçakçılığı gibi suçlardan iadesi talep edilen isimler; Okan Kale, Dede Taş, Arslan Şenol, Abdurrahman Akuş, İdris Akuş, İbrahim Akuş ve Mehmet Turgay.