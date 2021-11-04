Türkiye'nin kaçak elektrik kullanımı: Van'da neredeyse yarı yarıya düştü

Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için yapılan çalışmalar meyvesini veriyor. Son olarak Van'da kaçak elektrik kullanımı yüzde 65'ten 35'lere kadar düştü.

Türkiye'de vatandaşın belini büken sorunların başında kaçak elektrik kullanımı geliyor.

Kaçak elektrik kullanımının yüksek olduğu illerde dağıtım hizmeti veren firma çalışanları, bölge sakinleri tarafından zaman zaman saldırıya uğruyor.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI AZALIYOR

Bu durumun önüne geçmek için çalışan ekipler, kaçak kullanımı azaltmakta kararlı.

Kaçak kullanımın daha yaygın olduğu bölgelerde çalışma yürüten ekipler, daha iyi enerji hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

VAN'DA YÜZDE 65'LERDEN 37 CİVARINA DÜŞTÜ

Van'da, 2013 yılındaki veriler baz alındığında kaçak elektrik kullanım yüzdesi 65'ler civarındaydı. Şu anda ise bu sayı yüzde 37 civarına inmiş durumda.

Kaçak oranının düşüşündeki en önemli faktör ise enerji kullanımının akıllı şebekelerle yapılıyor olması.

Diğer yandan vatandaşların kul hakkına girmek istemeyip vazgeçmiş olmaları da kaçak kullanım yüzdesini düşüren diğer unsurlardan biri.

EN ÇOK MARDİN'DE, EN AZ DENİZLİ'DE KULLANILIYOR

Öte yandan, güncel kaçak elektrik kullanım haritasına bakıldığında Mardin zirveyi bırakmadı.

Mardin, 72,7'lik yüzdeyle ilk sırayı diğer illere kaptırmadı.

Ayrıca kaçak elektrik kullanımının en az yaşandığı şehir ise 1,3'lük yüzdeyle Denizli oldu.