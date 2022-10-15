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    Türkiye'nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları

    Türkiye'nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları

    Maden ocaklarında yaşanan patlamalar, bu güne kadar binlerce işçiyi hayattan kopardı. İşte sırası ile yaşanan facialar...
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 13:28
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    Türkiye, bir maden patlaması faciasıyla sarsıldı.

    Ülkenin birçok bölgesinde bulunan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan grizu patlaması, 1941'den bu yana 3 binden fazla işçinin canına mal oldı.

    Göçük ve yangının neden olduğu facialarda, bu güne kadar 100 bini aşkın işçi de yaralandı.

    Zonguldak Armutçuk faciası (1983)

    En eskilere dayanan maden facialarından biri de Zonguldak Armutçuk'ta yaşandı.

    7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #1

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #2

    Amasya Yeni Çeltik faciası (1990)

    Amasya - Yeni Çeltik (1990) Amasya Yeni Çeltik'te bulunan maden ocağında 7 Mart 1990'da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #3

    Zonguldak Kozlu faciası (1992)

    Zonguldak - Kozlu (1992) 3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #4

    Yozgat Sorgun faciası (1995)

    Yozgat - Sorgun (1995) 26 Mart 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #5

    Kastamonu Küre faciası (2004)

    Kastamonu - Küre (2004) Kastamonu'nun Küre ilçesinde 8 Eylül 2004'te bakır madeninde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #6

    Balıkesir Dursunbey faciası (2006)

    Balıkesir - Dursunbey (2006) 2 Haziran 2006'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #7

    Bursa Mustafakemalpaşa faciası (2009)

    Bursa - Mustafakemalpaşa (2009) 10 Aralık 2009'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #8

    Zonguldak faciası (2010)

    Zonguldak (2010) 17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasıda 30 işçi hayatını kaybetti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #9

    Zonguldak Kozlu faciası (2013)

    Zonguldak - Kozlu (2013) Zonguldak Kozlu'da 8 Ocak 2013'te meydana gelen grizu patlamasında 8 madenci hayatını kaybetti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #10

    Manisa Soma faciası (2014)

    Manisa-Soma(2014) 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #11

    Karaman Ermenek faciası (2014)

    Karaman, Ermenek (2014) Ermenek'teki özel linyit kömürü madeninde 28 Ekim 2014'te su baskınının ardından mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenlerine faciadan 38 gün sonra ulaşılmıştı.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #12

    Siirt Şirvan faciası (2016)

    Siirt-Şirvan (2016) Şirvan maden kazası: 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #13

    Bartın faciası (2022)

    Ve son olarak da an itibarıyla gündemi derinden etkileyen Bartın faciası.

    Edinilen son bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Ekim tarihinde yaşanan maden ocağı patlamasında 40 işçinin hayatını kaybettiğini aktardı.

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #14

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #15

    Türkiye nin kanayan yarası: Geçmişten bugüne maden faciaları #16


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