Türkiye'nin konuştuğu kazada olay yerinden yeni görüntü Eyüpsultan'da kaza yapan oğluyla yurt dışına kaçan Eylem Tok'un kaza sonrasında aldığı iddia edilen yaralının telefonu bulundu. Yaralının olay yerinde aradığı ancak Eylem Tok'un aracından çıkan telefonunu aradığı anlar ise kameraya yansıdı..

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ensonhaber.com

Türkiye, yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı ölümlü kazayı ve sonrasında yaşananları konuşuyor.

İstanbul'da Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında, arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Acı’ya lüks bir araç çarpmıştı.

Kaza sonrası lüks araç sürücüsü Timur Cihantimur, olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır’a kaçmıştı.

Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Tutuklama kararı

Daha sonra tepki çeken bir özür yazısı paylaşan anne Eylem Tok, kaçmadıklarını ve teslim olacaklarını öne sürdü.

Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır'a kaçıp ardından ABD'ye geçiş yapan Eylem Tok ve oğlu hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ ve ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Kayıp telefon Eylem Tok'un aracından çıktı

Eylem Tok’un olayın yaşandığı yerde, kazada yaralananların kimseye ulaşamaması için telefonlarını topladığı iddia edilmişti.

Tüm bu iddiaları reddeden Yazar Eylem Tok yaptığı açıklamada, “Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak yaralı mağdurlardan İ.G.'nin kayıp telefonu, incelemeler sonucu Eylem Tok'un aracından çıktı.

Yeni görüntü: "Ağabey benim telefonumu kim aldı"

Yaşanan gelişmelerin ardından olaya ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Show Haber'in yayınladığı görüntülerde, kazadan hemen sonra olay yerinde telefonunun arayan mağdurun sesi duyuluyor..

Mağdur görüntülerde "Ağabey benim telefonumu kim aldı ya" diyerek olayın şokunu yaşıyor.

"Yavaş git dedik dinlemedi"

Kaza yapan araçta bulunan Timur Cihantimur'un arkadaşı ise şu ifadeleri kullandı: