Türkiye'nin Londra Büyükelçisi, The Economist'in Erdoğan karşıtı kapağını eleştirdi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, The Economist dergisinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kapağı ve makalesine yanıt vererek, “Halkın demokratik seçimini küçümsemek, uzaktan ders vermeye çalışmak, en hafif tabirle haddini bilmezliktir” dedi.

AA

İngiliz The Economist, geçen hafta çıkan sayısının kapağında Türkiye'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine işaret ederek, "2023'ün En Önemli Seçimleri-Türkiye ve Demokrasinin Geleceği" başlığını attı.

Kapakta ayrıca "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi koruyun", "Oy ver" gibi pankart resimleriyle Türk bayrağı yer aldı.

İç sayfalarda ise seçimlere ilişkin yayınlanan makale, "Türkiye zorbasını görevden alırsa her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" başlığıyla verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCG Anadolu gemisi ile milliyetçi seçmenlerin oyunu kazanmayı umduğu savunulan makalede, "Türkiye'yi 2003'ten bu yana artan biçimde otokratça yöneten adam yenilgiyle karşılaşabilir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da, The Economist dergisinin geçen haftaki sayısında yer alan makaleye cevaben gönderdiği mektup, derginin bu haftaki sayısında yayınlandı.

"En hafif tabirle haddini bilmezliktir"

Ertaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"The Economist'in, Türk seçmenlere nasıl davranmaları gerektiğini söyleyen yanlış yönlendirme girişimi bizi şaşırtmadı. Türkiye, geçmişi uzun yıllara dayanan özgür ve adil seçimler düzenleme geleneğine sahip, hükümetlerin seçimle göreve geldiği demokratik bir ülkedir. Halkın demokratik seçimini küçümsemeye ve karalamaya çalışmak ile onlara ne yapmaları gerektiği konusunda uzaktan ders vermeye çalışmak, en hafif tabirle haddini bilmezliktir."

Ertaş, makalenin Türkiye'nin yıllardır küresel ve bölgesel güvenliğe yaptığı katkıları görmezden geldiğini belirterek, "Benim ülkem istikrarsız bir bölgede barış sağlayıcı olmaya devam edecektir. Bunu tarihimize ve insanımıza karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz." görüşünü paylaştı.