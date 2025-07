Türkiye'nin milli uygulaması: NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı

Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimi...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen NEXT Sosyal Teknofest, yerli ve milli sosyal medya platformu olarak kullanıma sunuldu.

EŞSİZ DENEYİMLER SÜRÜYOR

TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen NEXT Sosyal, kullanıcılarına eşsiz deneyimler sunmayı hedefliyor.

KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Sosyal ağ kategorisinde kısa sürede en çok indirilen uygulamalar arasında üst sıralarda yer alan NEXT, kullanıcı sayısındaki hızlı artışla dikkat çekti.

Platform; haber, yaşam, teknoloji ve güncel konulara dair içerik sunmasının yanı sıra metin, görsel, video ve anket formatlarında paylaşım imkânı sağlıyor.

500 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

Platformun resmi hesaplarından yapılan duyuruda, bugün 500 bininci kullanıcıya ulaşıldığı açıklandı.

500 BİNİNCİ KULLANICININ HEDİYESİ YOLDA

"NEXT Sosyal ailesi her geçen gün büyüyor" mesajıyla paylaşılan kutlama gönderisinde, 500 bininci kullanıcıya özel hazırlanan ve daha önce de verileceği söylenen sürprizin 'yolda olduğu' bilgisi de verildi.

Paylaşımda ayrıca, "Sen de bu büyük topluluğun bir parçası ol, geleceği birlikte şekillendirelim." çağrısına yer verildi.

"HERKESİ NEXT’E BEKLİYORUZ"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada platformun önemine vurgu yaparak, "Herkesi NEXT Teknofest Sosyal’e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NEXT HIZLA YAYILIYOR

Kısa sürede yarım milyon kullanıcıya ulaşan platform, daha önce veri güvenliği, yerli algoritma yapısı ve özgün içerik teşvikleriyle gündeme gelmişti.

NEXT Sosyal, kullanıcı etkileşimlerini önceleyen yapısıyla özellikle genç kitle arasında hızla yayılıyor.

SİYASİLERİ DAVET ETTİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal’e siyasi partilerin genel başkanlarını davet etti.

Selçuk Bayraktar, NEXT Sosyal'e katılması için MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hitaben bir davet mektubu kaleme aldı.

Bayraktar, mektubunda, şunları kaydetti:

Bizler karanlığa doğru yol alan bu gidişata bir alternatif sunmak, medeniyetimizin değerleriyle yeşerecek temiz ve güvenli bir dijital yuva oluşturmak için yola çıktık. Bu niyetle T3 Vakfı ve TEKNOFEST gençlerinin gayretleriyle uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yerli ve yeni nesil sosyal medya platformu NEXT Sosyal'i hayata geçirdik. Amacımız insanların kimliklerini gizlemeden, adil ve şeffaf bir ortamda fikirlerini özgürce paylaşabildiği, bilgi kirliliğinden arınmış, nezaketin ve yapıcı tartışmanın hakim olduğu kucaklayıcı bir dijital iklim oluşturmak.

BAHÇELİ'DEN İLK PAYLAŞIM

Bayraktar'ın davetine üzerine NEXT Sosyal'e katılan Bahçeli, platformdaki ilk paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ NEXT Sosyal'i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. NEXT Sosyal Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. NEXT Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum.