Türkiye'nin NATO onayı Finlandiya basınında İskandinav ülkesindeki yayın kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı kritik açıklamayı okurlarıyla paylaştı. İsveç'in, geride kaldığı için hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak açıklamada, "Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi.

Karar, bir süredir askeri ittifak üyesi olmak isteyen İskandinav ülkesinde yankılandı.

Helsingin Sanomat: Türkiye onaylayacak

Helsingin Sanomat gazetesi, "Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını açıkladı." diye yazdı.

Haberde, Finlandiya'nın NATO'ya tam üyeliğinin, cuma günü önemli bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

"İsveç yeterli adımları atmadı"

Erdoğan'ın, İsveç'in ise katılıma ilişkin yeterli adımları atmadığını söylediğine dikkat çekildi.

Yle: NATO'nun güvenliğini güçlendirecek

Yle'de yer alan haberde, Erdoğan'ın, Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair parlamentoda onay sürecinin başlatılacağını söylediği, İsveç ile müzakerelerin süreceği aktarıldı.

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, "Finlandiya'nın üyeliği, Finlandiya ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir." dediği belirtildi.

"İsveç'te hayal kırıklığı: Geride kaldılar"

İsveç'te politikacıların üyelik sürecinin uzamasından üzüntü duyduğuna dikkat çekildi:

İsveç'te, politikacıların ruh halleri hayal kırıklığına uğradı, ancak aynı zamanda Finlandiya'ya karşı anlayışlıydılar. Finlandiya'ya yeşil ışık yakıldı, İsveç geride kaldı.

"Finlandiya ile askeri iş birliği zayıflar"

İsveç Askeri Akademisi'nden Profesör Kjell Engelbrekt'in görüşlerini de aktaran Yle, Engelbrekt'in "İsveç NATO'ya katılmazsa, Finlandiya ile askeri iş birliği zayıflar." dediğini yazdı.

Profesör, Stockholm'ün üyelik sürecinin aylarca hatta bir yıl ertelenmesi halinde, İsveç'in güvenlik ve savunma politikasının birçok açıdan değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi:

"İş birliklerinden çekilmek zorunda kalırız"

Eğer (gecikme) uzarsa, Finlandiya ile birçok iş birliği projesinden çekilmek zorunda kalırız. Örneğin, askeri tatbikatlar aynı şekilde yapılamaz.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini, iadesi istenen isimler konusunda adımlar atılmadığı için desteklemediği hatırlatıldı.