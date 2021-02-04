Türkiye'nin nüfusu ne kadar, kaç milyon? İstanbul'da kaç milyon insan var? 2021 Türkiye nüfusu..

Türkiye'nin nüfusu ne kadar, kaç milyon? İstanbul'da kaç milyon insan var? 2021 Türkiye nüfusu..

Türkiye İstatistik Kurumu, nüfus sayısını açıkladı. Vatandaşların sıklıkla merak ettiği Türkiye nüfusu 2020 yılı baz alınarak belirlendi. Peki Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon kişi var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları" açıkladı.

Böylelikle, merakla beklenilen Türkiye'nin nüfusu belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı bilgiler arasında nüfusun en fazla ve en az olduğu şehir ve ilçe, nüfus piramidi ile ortalama yaş, nüfus artış hızı gibi birçok bilgi bulunuyor.

Bu gelişme üzerine vatandaşlar Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon insan var? sorularını gündeme taşıdı. İşte Türkiye'nin nüfusu hakkında bilgiler..

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU NE KADAR 2021?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR?

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

KİLOMETREKAREYE DÜŞEN İNSAN SAYISI

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.



Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.



Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak gerçekleşti.