TCG Anadolu'yu eleştiren Ayşenur Arslan'ın Türkiye'nin hava savunma sistemlerinden haberi yok Muhalefetin karalamalarına rağmen Türkiye savunma sanayiinde gelişim göstermeye devam ediyor. Türkiye sahip olduğu hava savunma sistemleri sayesinde dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeyi bertaraf etme kabiliyetine sahip.

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Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Yerli ve milli uçaklar, şimdiden dosta güven düşmana korku salarken; işin alışveriş boyutu da devletin elini güçlendiriyor.

Özellikle Türk SİHA'larının Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıl 4,4 milyar dolar ihracatla rekor kıran savunma sanayii sektörü, 2023 ihracat hedefi ise 6 milyar dolar.

Kronik muhalifler sahnede

Türkiye'nin bu başarısı dünya genelinde övgüler alırken bazı kronik muhalif gazeteciler, televizyon ekranlarında alay konusu olma pahasına bu adımları küçültmek için elinden geleni yapıyor.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın, TCG Anadolu gemisi ve SİHA'larla ilgili söylediği sözler gündem olmuştu.

"F-35'e mi kafa tutacaksınız"

Ayşenur Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" ifadelerini kullandı.

"İki bombayla batırırlar"

Arslan'ın sözlerine destek veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ise "Yukarıdan iki bombayla. Neyse bu konulara girmek zor." diyerek TCG Anadolu'nun iki bombayla batırılabileceğini öne sürdü.

Türkiye hava savunma sistemlerinde başarılı bir noktaya ulaştı

Ama iki isminde bilmediği bir şey var ki, Türkiye sahip olduğu hava savunma sistemleri ile birlikte her türlü tehdide karşı önlemini alabilmekte.

Türkiye sahip olduğu hava savunma sistemleri sayesinde her türlü tehlikeye anında reaksiyon verebilmekte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı en büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve katılımlarıyla özellikle bu yıl Türk savunma sanayii; karada, havada, denizde ve siber alanda birçok yerli ve milli projeyi hizmete sunuldu ve sunulmaya devam edecek.

İşte Türkiye'nin sahip olduğu hava savunma sistemleri

S-400 Hava Savunma Sistemi

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri, hava savunma sistemini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

Hisar A Plus Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi

Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

Hisar ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan Hisar-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek Hisar-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi, Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Hisar O Plus Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi

HİSAR A+ Sisteminin önleme menzili 15 km iken, HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 km’yi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili.

Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasına ciddi bir güç katmış durumda.

Yerli ve Milli imkânlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra etmeyi sürdürüyor.

Siper Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi başarıyla devam ediyor.

SİPER’de kullanılacak ilk füze olan SİPER BLOK I Füzesi, bir atışlı testi daha başarıyla tamamladı.

Bütün unsurlarıyla sağlıklı bir şekilde performans gösteren SİPER Hava Savunma Bataryası’ndan ateşlenen ve 100 kilometre menzile sahip olması hedeflenen SİPER BLOK I Füzesi, test esnasında kendi menzil rekorunu kırdı.

Test esnasında kaç kilometre menzile ulaştığı açıklanmasa da füzenin, 100 kilometre menzil hedefini tutturmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi

ASELSAN tarafından Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimat faaliyetleri devam eden Korkut, Suriye ve Libya muharebe sahalarında aktif olarak kullanılmaktadır.

Komuta Kontrol Aracı, 3-boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca yerel hava resmini oluşturmakta ve tehditleri değerlendirerek, Silah Sistem Araçlarına hedef ataması yapmaktadır.

KKA’da bulunan ASELSAN Mobil Arama Radarı (MAR); X-Band yayın frekansına, 75+ kilometre azami menzile, 25+ kilometre savaş uçağı tespit menziline ve aktif faz dizinli anten mimarisine sahiptir.

Silah Sistem Aracı; hedefi, atış kontrol radarı ya da elektro-optik algılayıcılar ile takip ederek, 2 adet 35 mm’lik topuyla ateş altına almaktadır. Sistem, Komuta Kontrol Aracı üzerinden, üst düzey komuta-kontrol sistemleri ile entegre bir şekilde de çalışabilmektedir.

Sungur Hava Savunma Füze Sistemi

Sungur Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak, hava savunma füze sistemdir.

Sungur Hava Savunma Füze Sistemi, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

Farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanan SUNGUR, sınıfının en uzun menziline sahip. 8 kilometreye kadar hedefinden şaşmıyor.

Deniz seviyesinden 4 kilometreye kadar irtifa sağlayabiliyor.

Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS)

MİDLAS sayesinde Türk donanmasındaki gemilerde ve deniz platformlarında yerli sistemi kullanılarak dışa bağımlılık sonlanacak.

MİDLAS ilk olarak Hisar-O'nun denize uyarlanmış versiyonu olan Hisar-D RF füzesi ile kullanılacak. Sonrasında Siper Blok-1, Atmaca ve diğer milli füzeler MİDLAS'tan ateşlenecek.

MİDLAS’ın İSTİF sınıfı milli fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul gemisine entegre edilmesi ve Eylül 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanıyor.

Deniz üslerinin ve limanların korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar yapılıyor.

Atmaca Gemisavar Füzesi

2009 yılında başlatılan proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Harpoon gemisavar füzelerinin yerini alacak milli imkanlarla bir gemisavar füze sistemi üretimi hedeflenmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Harpoon’lardan(140+ km) daha uzun menzile ve daha gelişmiş sistemlere sahip olan Atmaca(200+ km) son atış testlerinde 220 km mesafedeki hedefi tam isabetle vurmuştur.

Kasım 2019 tarihinde MİLGEM projesinin 4. Gemisi olan F-514 TCG Kınalıada korvetinden atış testi yapılmasıyla ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli gemilerinden milli bir füze sistemi test etmiştir.