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Haber Merkezi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da geçtiğimiz haftalarda Şam'a giderek temaslarda bulunmuştu.

Kalın'ın ardından geçtiğimiz hafta sonu da tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bir ziyaret daha yapıldı.

KALIN VE FİDAN, ŞAM'I ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş Şara ile görüştü.

Fidan görüşmede, "Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğini Suriyeliler belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından önce Kalın'ın ardından da Fidan'ın Şam ziyaretleri sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'ŞAM'DA BİR ASKERİ ÜS KURULMASI GÜNDEMDE'

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunumuyla yayınlanan Taksim Meydanı isimli programın konuklarından gazeteci Sinan Burhan, Türkiye'nin Şam'da askeri bir üs kuracağını söyledi.

Burhan, Şam'daki üs kurma durumunun yanı sıra askeri alanda iş birliği ve Tartus'ta bir deniz üssü kurulmasının da gündemde olduğunu belirtti.

'TARTUS'TA DA DENİZ ÜSSÜ'

Aldığı kulis bilgisini paylaşan Burhan şu ifadeleri kullandı: