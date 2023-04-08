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AA

Türkiye'nin son dönemde yerli ve milli üretimde adeta amiral gemisi olan Baykar, bu açıdan hem en sevilen hem de en çok merak edilen şirketlerinden biri...

ve İHA'ların çıkış noktası olan olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi de merak bu açıdan merak uyandırıyor.

Baykar tüm özellikleri, ihtişamlı ve modern yapısı ile Türkiye'nin en önemli teknoloji üslerinden biri olan yapıdan görüntüler paylaştı.

"Köklerden göklere"

Twitter'dan "Köklerden Göklere... notu ve Milli Teknoloji Hamlesi" etiketi ile paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler

200 bin metrekare alan

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi 200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesisi özelliği taşıyor.

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Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler

13 farklı mühendislik disiplini bir arada

Üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi tesiste 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor.

Merkezde 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri mevcutken 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor.

Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler

Teknoloji üssünde yok yok

Bunun yanında AR-GE ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.

Çocuk sahibi çalışanlar için kreş imkanının sunulduğu merkezde 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, 2 kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor.

Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler

Bayraktar kardeşlerden paylaşım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisin fotoğraflarını paylaşarak, "Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer. Evimiz." ifadesini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Yüksek teknoloji ile milli değerlerimizin harmanlandığı, dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip, insan odaklı kampüsümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler
Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler
Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler
Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler