Türkiye'nin teknoloji üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden yeni görüntüler Baykar, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapılan drone çekimi görüntülerini paylaştı. Her türlü imkanın sağlandığı, 13 farklı mühendislik disiplininin bi arada çalışıp uygulama yaptığı merkezden gelen görüntüler heyecan uyandırdı.

AA

Türkiye'nin son dönemde yerli ve milli üretimde adeta amiral gemisi olan Baykar, bu açıdan hem en sevilen hem de en çok merak edilen şirketlerinden biri...

SİHA ve İHA'ların çıkış noktası olan olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi de merak bu açıdan merak uyandırıyor.

Baykar tüm özellikleri, ihtişamlı ve modern yapısı ile Türkiye'nin en önemli teknoloji üslerinden biri olan yapıdan görüntüler paylaştı.

"Köklerden göklere"

Twitter'dan "Köklerden Göklere... notu ve Milli Teknoloji Hamlesi" etiketi ile paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

200 bin metrekare alan

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi 200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesisi özelliği taşıyor.

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13 farklı mühendislik disiplini bir arada

Üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi tesiste 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor.

Merkezde 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri mevcutken 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor.

Teknoloji üssünde yok yok

Bunun yanında AR-GE ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.

Çocuk sahibi çalışanlar için kreş imkanının sunulduğu merkezde 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, 2 kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor.

Bayraktar kardeşlerden paylaşım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisin fotoğraflarını paylaşarak, "Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer. Evimiz." ifadesini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Yüksek teknoloji ile milli değerlerimizin harmanlandığı, dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip, insan odaklı kampüsümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi." paylaşımında bulundu.