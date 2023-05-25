Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Beyaz Saray'dan açıklama Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konudaki isteğinde bir değişiklik olmadığı aktarıldı.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakmış, olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak ABD Kongresi'nden onay alması gerektiğini aktarmıştı.

ABD'den bu konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

John Kirby: Biden'ın isteğinde hiçbir şey değişmedi

Çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'deki seçimlerden sonra F-16 anlaşmasıyla ilgili bir gelişme olabileceğine dair ABD Kongresi'nde herhangi bir hareket olup olmadığına ilişkin soruya bu konuda herhangi bir teminattan haberdar olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Kibry, konuyla ilgili gazetecileri ABD Kongresi yetkililerine yönlendirdi ve Biden'ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğinin altını çizdi.

Kirby, "Bu konuda yalnızca Başkan Biden adına konuşabilirim ve onun da F-16 ile ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şey değişmedi" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçtiğimiz haftalarda, "Türkiye'nin yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuşmuştu.