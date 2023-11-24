Türkiye'ye 'işgalci' diyen kadının elini öpmüştü! CHP lideri Özgür Özel: Pervin Chakar onurum gururum Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili hiçbir pişmanlık yaşamadığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pervin Chakar çıkıp da orada savaş çığırtkanlığı yapsa ben salonu terk ederim. Ama barış dedi, kardeşlik dedi.." dedi.

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ensonhaber.com

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaşadığı 13. seçim yenilgisinin ardından partide başlayan değişim rüzgarı, yardımcısı ve sözcüsü Özgür Özel'i karşısına rakip olarak çıkardı.

Çekişmeli geçen kurultay yarışını Özgür Özel, ikinci turda kazanarak 13 yıl sonra CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Seçildiği günden bu yana yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Özel, geçtiğimiz günlerde HEDEP'li Pervin Buldan'la birlikte Kadıköy'de düzenlenen 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldı.

Özel'in Türkiye'yi 'işgalci' gören operacı Pervin Chakar'ın elini öpüp, bu anları sosyal medya hesabından paylaşması ise çok sayıda tepkilere neden oldu.

Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özel, Pervin Chakar ile elini öperken verdiği fotoğrafa gelen tepkilere yanıt verdi.

"Yarın olsa yine öperim"

Sözcü TV'de katıldığı programda gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan Özel, pişman olmadığını belirterek şunları söyledi:

Muhteşem bir dinletiydi. Çıktık, çiçek vereceğiz, çok da tasarladığım bir şey değildi, elini uzatınca, sanatçıya duyduğum saygıdan bir de Atatürk'ün, Cumhuriyet'in değerleri böyledir, bir sanatçıya ve sanatına duyduğum saygıdan nezaketle elini öptüm. Ben sanatçının elini öptüm. Hiç pişman değilim. Yarın olsa yine aynı eli öperim.

"Onurum gururumdur"

Pervin Chakar çıkıp da orada savaş çığırtkanlığı yapsa ben salonu terk ederim. Pervin Chakar benim de onurum, gururumdur.

"Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz"

Operacı Pervin Chakar'ın, daha önceki açıklamalarında Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladığı biliniyor.

Pervin Chakar, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp, şu ifadeleri kullanmıştı: