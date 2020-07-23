Dolar
6.8448
-0.0934%
Euro
7.9325
0.0706%
Altın
1873.46
0.1143%
Borsa
118079.91
0%
G. Altın
411.882
-0.1159%
Bitcoin
64962.7
1.0131%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Türkiye'ye kaçak giren terörist, Ankara'da yakalandı

    Kaçak yollarla Ankara'ya geldiği belirlenen ve operasyon sonucu yakalanan terör örgütü PKK/YPG üyesi F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • AA
    • 23.07.2020 - 09:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'ye kaçak giren terörist, Ankara'da yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadale (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sınır dışından ülkeye kaçak yollarla girerek Ankara'ya geldiği belirlenen terör örgütü PKK/YPG'li terörist F.A.'yı takibe aldı.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Bir süre izlenen terörist, Terörle Mücadele ekiplerince bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Polisin yaptığı dijital incelemede şüphelinin, terör örgütünün üniformasıyla silahlı olarak fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

    Türkiye'ye kaçak giren terörist, Ankara'da yakalandı #1

    TUTUKLANDI

    Bölücü örgüt elebaşının resmi önünde ve örgüte ait sözde şehitlikte çekilmiş fotoğrafları da bulunan ve bu yolla kimliği belirlenen F.A.'nın, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yer aldığı belirlendi.

    Terörist F.A.'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar döviz ve Türk lirası da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., tutuklandı.

    Türkiye'ye kaçak giren terörist, Ankara'da yakalandı #2

    Türkiye'ye kaçak giren terörist, Ankara'da yakalandı #3

    Türkiye'ye kaçak giren terörist, Ankara'da yakalandı #4

    Türkiye'ye kaçak giren terörist, Ankara'da yakalandı #5

    Görüş Bildir