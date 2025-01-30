Türkiye'ye Meteor füzesi satışı ihtimali Yunanistan'ı rahatsız etti

AA & Ensonhaber

İngiltere'nin Fransa'nın inadını kırmasıyla Türkiye'nin Meteor füzeleriyle donatılmış 40 adet Eurofighter Typhoon jeti satın alma ihtimali güçlendi.

Bu gelişme, Yunanistan'da endişelerine yol açtı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini bildirdi.

"YUNANİSTAN'IN TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİM"

Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in bilgisi dahilinde Auer ile görüştüğünü belirtti.

Fransa'nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun Türkiye'ye Meteor füzesi satışı ihtimali olduğuna ilişkin haberlere dair Auer'den resmi bilgi talep ettiğini kaydeden Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır" ifadesini kullandı.

METEOR FÜZESİ

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor.

Meteor füzesinin olağanüstü performansı büyük ölçüde katı yakıtlı ramjet motoru kullanan gelişmiş tahrik sistemine atfediliyor.

Bu, füzenin uçuşu boyunca Mach 4'ü aşan yüksek hızları korumasını sağlayarak hedeflerine yaklaştıkça yavaşlayan geleneksel füzelere göre önemli bir avantaj sağlıyor.

Füzenin aktif radar arayıcı başlığı, iki yönlü veri bağlantısı ve sofistike yakınlık tapası dinamik savaş senaryolarında isabetliliğini ve esnekliğini daha da arttırıyor.

Operasyonel menzili 100 kilometreyi aşan Meteor, pilotlara düşmana güvenli bir mesafeden angaje olma imkanı sunarak kendileri ve uçakları için riski azaltıyor.