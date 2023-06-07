Türkiye'ye trenle gelen gurbetçiler mutlu Ülke hasreti çeken gurbetçilerin bir kısmı araçlarını da beraberinde getirebildikleri tren yolculuğunu tercih ediyor.

AA

Her yıl yaz aylarında 4 ile 6 hafta arasında değişen yıllık izinlerine çıkan Avrupa'daki Türklerin sıla yolculuğu başladı.

Yurt dışındaki Türklerin büyük bir kısmı anavatana gelmek için kara yolunu tercih ederken bir kısmı ise konforundan dolayı demir yolunu seçiyor.

Yaşadıkları farklı ülkelerden Avusturya'nın Villach kentine araçlarıyla geçen gurbetçiler, burada araçlarını oto kuşet vagonlara yükleyip yolculuğa başlıyor.

Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında beklemeksizin 1400 kilometre yol kat eden gurbetçiler, Edirne Garı'nda görevliler yardımıyla araçlarını trenden indirip pasaport ve gümrük işlemleri sonrası yurda giriş yapıyor.

Almanya'dan gelen Ömer Zor, yıllık iznini Ankara, Mersin ve Gaziantep'te ailesiyle geçireceğini söyledi.

"Bulunmaz bir nimet"

Treni rahatlığı nedeniyle tercih ettiğini belirten Zor, şunları söyledi:

Gümrüklerde beklemek, eşyaları indirip bindirmek zor. 2 gün yolda ölüyor. Zahmet çekip günü öldürene kadar trenle gelmek daha makbul. Hem istirahat ederek geliyoruz hem yakıttan tasarruf ediyoruz hem de aracımız aşınmıyor. Fazla araba kullanıp da artık süremem diyenler için bulunmaz bir nimet.

Treni tercih edenlerin sayısı artıyor

Hollanda'dan memleketi Aksaray'a gelen Yılmaz Yalvaç, treni güvenli olması dolayısıyla tercih ettiğini belirtti.

Trenle ilk kez seyahat ettiğini ifade eden Yalvaç, memleketi için yaklaşık 1000 kilometre de aracıyla yol alacağını ifade etti.

Hollanda'dan gelen Ferhat Aksu da Türkiye'ye ilk kez trenle gediğini, genellikle gemiyi tercih ettiğini söyledi.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Bahri Atlı da Türkiye'yi çok özlediğini, tatilde ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidereceğini ifade etti.