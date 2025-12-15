Türkiye'yi soğuk ve yağışlı bir hafta bekliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre Türkiye’yi soğuk ve yağışlı bir hafta bekliyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yoğun pus ve sis, diğer bölgelerde ise yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklıklar çoğu bölgede mevsim normallerinde olacak ama doğu kesimlerde daha düşük ve kar yağışı bekleniyor.

Hafta boyunca sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunurken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde kış koşulları hakim olacak. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, özellikle iç ve doğu kesimlerde soğuk hava etkili olacak. Hafta boyunca pus, sis, yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. HAFTAYA SOĞUK BİR BAŞLANGIÇ YAPILACAK Pazartesi ve salı günleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklar kuzeybatıda 10-12 derece, iç kesimlerde 5-10 derece, güneyde 15-20 derece civarında olacak. Yağışlar sınırlı kalırken; genellikle parçalı bulutlu hava hakim, ancak doğu illerde yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur ihtimali değerlendiriliyor. HAVA DAHA DA SOĞUYACAK Çarşamba günü Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar birçok yerde 0 derecenin altına düşüyor; Erzurum, Kars gibi illerde -5 ile 0 derece, Ankara civarında 0-5 derece olacak. Batı bölgelerde yağmur, doğuda kar şeklinde yağışlar görülebilir. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar ihtimali öngörülüyor. HAFTANIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANACAK Ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklıklar batıda 15-20 dereceye yükselirken, iç kesimlerde 10-15 derece, doğuda 5-10 derece olacak. Yağışlar büyük ölçüde azalıyor, doğu kıyılarda hafif yağmur görülmesi bekleniyor. SOĞUK HAVA DALGASI GERİ DÖNÜYOR Pus ve sis ülke genelinde sabah saatlerinde etkisini gösterecek. Sıcaklıklar düşüşe geçerek; kuzey ve iç kesimlerde 5-12 derece, güneyde 15-18 derece olacak. Parçalı bulutlu hava ile birlikte yer yer yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Genel olarak, hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski yüksek. Doğu Karadeniz ile Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarlar görülebilir. MGM, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı uyarıyor. 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 15 Aralık Pazartesi: 16 Aralık Salı: 17 Aralık Çarşamba: 18 Aralık Perşembe: 19 Aralık Cuma:

