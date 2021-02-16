Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği, yabancıların uzun süre ikamet izni alabilecekleri Turkuaz Kart düzenlemesi önerisinde bulundu. Bunun üzerine 'Turkuaz Kart nedir?' sorusu gündeme geldi.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneğ (GİGDER), belirli bir rakamın üzerinde yatırım yapan yabancıların uzun süre ikamet izni alabilecekleri Turkuaz Kart düzenlemesi önerisini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunması üzerine 'Turkuaz Kart nedir, kimlere verilir' sorusu gündeme geldi.

Vatandaşlar, 'Turkuaz Kart nedir, kimlere verilir? Turkuaz kart başvurusu nasıl yapılır?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Turkuaz Kart nedir, kimlere verilir? Turkuaz kart başvurusu nasıl yapılır?

İşte Turkuaz Kart hakkında bilinmesi gerekenler..

TURKUAZ KART NEDİR?

Turkuaz Kart, Türkiye’den ev alan veya farklı yatırımlar yapan yabancılara Türkiye’de süresiz çalışma ve oturma izni sağlayan bir karttır.

Ayrıca öncelikli Türk vatandaşlığına geçiş hakkı sağlayan ve yabancının eşi ve çocuklarına da süresiz ikamet hakkı veren bir belgedir.

Kart sahibi olan yabancı uyruklu kişiler, oturma izni veya çalışma izni olmaksızın Türkiye’de kalabileceklerdir.



TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR?

Turkuaz Kart alabilmek için belirli koşullar bulunuyor. Bu koşullar şu şekildedir:

Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancılar

Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancılar

Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı yabancılar

Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan, Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar

Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılara verilebilir.

TURKUAZ KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan 'Bakanlık Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi' üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılabilmektedir.

Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile 'Bakanlık Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi' üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilmektedir.

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içi ve yurt dışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanmiş olacaktır.

Turkuaz Kart için gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeden geçirilerek kartın verilip verilmeyeceğine karar verilir.

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde bir puanlama sistemi kullanılmaktadır. Yeterli puanı alan başvurular olumlu olarak değerlendirilir.

TURKUAZ KART SAHİBİ YAKINI İKAMET İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvuru, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılması gerekir.

Ancak yurt dışından yapılan Turkuaz Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç doksan gün içinde Bakanlığa yapılabilir.

Turkuaz Kart sahibi yakını için yapılacak ikamet izni başvurusunda, yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenir.







TURKUAZ KART HANGI DURUMLARDA İPTAL OLUR?

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında;

Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren; altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması

İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması

Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıt dışı çalıştığının tespiti

Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti

Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti

Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması

6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi, hallerinde iptal edilir.

Turkuaz Kart iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybeder.



