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    Turuncu listeye bir çizik daha: Yahya Atmaca öldürüldü

    Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.
    • AA
    • 25.07.2020 - 15:37
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 15:37
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    Turuncu listeye bir çizik daha: Yahya Atmaca öldürüldü

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran‘da Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu listede çıktı.

    1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

    Öldürülen teröristen sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan 'Savaş Fırat' kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

    Turuncu listeye bir çizik daha: Yahya Atmaca öldürüldü #1

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