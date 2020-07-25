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- Turuncu listeye bir çizik daha: Yahya Atmaca öldürüldü
Turuncu listeye bir çizik daha: Yahya Atmaca öldürüldü
Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.
- AA
- 25.07.2020 - 15:37
- Güncelleme : 25.07.2020 - 15:37
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran‘da Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu listede çıktı.
1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
Öldürülen teröristen sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan 'Savaş Fırat' kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.