Turuncu listeye bir çizik daha: Yahya Atmaca öldürüldü

Turuncu listeye bir çizik daha: Yahya Atmaca öldürüldü

Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran‘da Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu listede çıktı.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Öldürülen teröristen sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan 'Savaş Fırat' kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.