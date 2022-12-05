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TUS ek tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri

TUS ek tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercihleri, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. Duyurunun ardından adaylar ek tercihlerin nasıl yapılacağını ve son tarihini araştırıyor.