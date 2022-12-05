Petrol
87.82
2.63%
Euro
19.6998
0.36%
Dolar
18.6369
0.01%
Altın
1.075
-0.14%
Borsa
4985
0.00%
Bitcoin
326.947
1.63%
BTXN Coin
5.46
0.55%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    TUS ek tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercihleri, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. Duyurunun ardından adaylar ek tercihlerin nasıl yapılacağını ve son tarihini araştırıyor.
    • 05.12.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TUS ek tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri

    ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. dönem ek tercihlerinin başladığını duyurdu.

    19-25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan TUS tercihleri 4 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Yerleşemeyen adayların beklediği ek tercih dönemi duyurunun ardından başladı.

    Sınava giren adaylar TUS ek tercihlerinin nasıl yapılacağını ve son tarihini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    TUS 2. dönem ek tercihleri ne zaman bitecek?

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    TUS ek tercihleri nasıl yapılır?

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Aralık 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    ÖSYM 2022 TUS EK TERCİH EKRANI

    TUS ek tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri #1


    Osmaniye'de sahte para basan 2 kişiye tutuklama
    3. Sayfa

    Osmaniye'de sahte para basan 2 kişiye tutuklama

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi
    Dünya Kupası

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi

    Görüş Bildir