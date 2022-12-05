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TUS ek tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri
- 05.12.2022 - 14:18
ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. dönem ek tercihlerinin başladığını duyurdu.
19-25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan TUS tercihleri 4 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Yerleşemeyen adayların beklediği ek tercih dönemi duyurunun ardından başladı.
Sınava giren adaylar TUS ek tercihlerinin nasıl yapılacağını ve son tarihini araştırmaya başladı. İşte detaylar...
TUS 2. dönem ek tercihleri ne zaman bitecek?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
TUS ek tercihleri nasıl yapılır?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Aralık 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
ÖSYM 2022 TUS EK TERCİH EKRANI