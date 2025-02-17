TUSAŞ paylaştı: Kalbimize kazınan bir KAAN

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Türkiye, havacılık alanında tarihi başarılara imza atmaya devam ediyor...

Yerli ve milli savunma sanayiinde destan yazan Türkiye'nin gururu KAAN ise ilgi odağı oluyor, olmaya devam ediyor ve edecek gibi de duruyor.

Son olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) milli muharip uçağı 'KAAN' paylaşımı çok konuşuldu.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşım, TUSAŞ tarafından X üzerinden yayınlandı.

Milli Muharip Uçak 'KAAN'ın 3'üncü uçuşu için testler başarıyla sürerken TUSAŞ, paylaşımında gerçekleşen teste ait görüntülere yer verdi.

Görüntülerde, yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ın uçuş anları yer alıyor.

"KALBİMİZ KAAN"

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: