AA

Ankara’da yer alan savunma sanayiimizin önemli kurumlarından TUSAŞ tesisleri, hain teröristlerin hedefi oldu.

Önce güvenlik güçleri ile çatışan ardından da canlı bomba saldırısı düzenleyen iki teröristin ilk hedefi ise taksisine bindikleri şoför Murat Arslan olmuştu.

Teröristler tarafından vurulduktan sonra naaşı bagaja konulan şehit Arslan'ın ailesi, cenaze töreninde şehidi anlattı.

"EKMEĞİNİN DERDİNDE, GARİBAN BİR İNSANDI"

Şehit Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Kimseye kötülükleri olmaz. Murat, günde 5 vakit namazını kılar, sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşar, ekmeğin derdinde, gariban bir insandı. Bu olayı hak edecek hiç hareket yapmadı.

"TERÖRÜN KÖKÜ TAMAMEN KAZINSIN"

Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz.

"3 ÇOCUĞU VARDI"

Arslan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Murat, hem amcamın torunu hem halamın torunu. İki taraftan da akrabayız. 20'li yaşlarda iki oğlu, 15 yaşında da bir kızı vardı." dedi.

"OLAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK"

Murat Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş de olayı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Aile olarak da temiz insanlardır, namazlı, abdestli insanlar. Olmasa çok iyiydi ama maalesef başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

"HAİNLER GEBERDİ AMA ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Üzüntülerini dile getiren Memiş, "Şehitlik güzel bir şey, olmasa daha iyiydi çünkü arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hainler için bir şey yok, onlar geberdi gitti ama ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.